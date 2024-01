Paura sul volo Bangkok-Phuket, un serpente nella cappelliera

Paura e caos su un volo da Bangkok a Phuket dopo che un serpente vivo è stato scoperto dai passeggeri in una cappelliera. Lo riferisce la Cnn citando fonti della compagnia AirAsia Thailandia. E' il secondo caso segnalato a bordo della compagnia.

Nel febbraio 2022, un pitone maculato era stato trovato a bordo di un volo nazionale in Malesia in viaggio dalla capitale Kuala Lumpur al Sabah.

"Si tratta di un incidente molto raro che può verificarsi di tanto in tanto su qualsiasi aereo", ha affermato la compagnia aerea in una nota.



