Vietnam: presentato Libro bianco di Camera di commercio Ue

La Camera di commercio europea in Vietnam Eurocham ha presentato martedì ad Hanoi il suo quindicesimo Libro bianco annuale, che fornisce ai politici, alle imprese, agli accademici e ad altre parti interessate vietnamite ed europee una prospettiva pratica su questioni economiche chiave, per sostenere il dialogo bilaterale su sostenibilità, digitalizzazione, finanza, infrastrutture, sanità e altro.

All'evento hanno partecipato personalità chiave del mondo imprenditoriale e politico, tra cui il vice ministro del Lavoro, Nguyen Ba Hoan, il vice ministro delle Risorse naturali e dell'ambiente, Tran Quy Kien, il direttore generale dell'Agenzia di controllo delle procedure amministrative Ngo Hai Phan.

L'ambasciatore dell'Unione europea in Vietnam Julien Guerrier ha sottolineato il contributo che il Libro bianco può dare all'effettiva attuazione dell'accordo di libero scambio Unione europea-Vietnam (Evfta) e alla piena ratifica dell'accordo sulla protezione degli investimenti (Evipa).

Nel suo discorso, il presidente di Eurocham Gabor Fluit ha dato appuntamento al prossimo Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2024, in programma dal 21 al 23 ottobre a Ho Chi Minh City.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA