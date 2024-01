Urto tra due aerei passeggeri in Giappone, nessuna conseguenza

Un aereo della Korea Air - che trasportava 289 passeggeri oltre ai membri dell'equipaggio - ha urtato un aereo della Cathay Pacific all'aeroporto di New Chitose, sull'isola settentrionale di Hokkaido, in Giappone. Lo riferisce SkyNews citando un funzionario della Korea Air.

Secondo l'agenzia Kyodo News, sull'aereo della Cathay Pacific, che era fermo al momento dell'incidente, non c'era nessuno a bordo.

Nell'incidente, in cui uno dei velivoli ha riportato danno a un'ala, non ci sono stati feriti né conseguenze, ha riferito l'emittente giapponese Ntv.



