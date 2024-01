Nebbia paralizza aeroporto Delhi, traffico aereo nel caos

Una fitta nebbia con visibilità zero per quasi tutta la notte e a 200 metri a mezzogiorno ha mandato in tilt il traffico aereo a Delhi, con 20 voli cancellati, 10 deviati e oltre 400 ritardati.

Migliaia di passeggeri in attesa si sono ritrovati assiepati all'interno dell'aeroporto, e, secondo le loro denunce sui social, privi della minima assistenza.

Secondo le autorità aeroportuali la nebbia di ieri è stata la più fitta dall'inizio del 2024.

Il ministro all'Aviazione Jyotirandia Scindia ha scritto su X che la decisione di chiudere la gran parte delle piste è stata presa "per tutelare la sicurezza dei viaggiatori" e ha informato che "tutti gli interventi possibili sono messi in campo per minimizzare l'impatto della nebbia" La scarsa visibilità, che perdurerà, come conferma l'allerta arancione dell'Imd, l'Indian Meteorological Department, ha fatto ritardare di varie ore anche il viaggio di 22 treni.



