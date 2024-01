"La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificati verso il Mare Orientale", si legge in un comunicato dei Capi di stato maggiore congiunti di Seul, riferito allo specchio d'acqua noto anche come Mar del Giappone.

Il nuovo lancio segue di pochi giorni le esercitazioni militari di Pyongyang vicino al teso confine marittimo con la Corea del Sud.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA