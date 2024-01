Taiwan, Lai si rafforza a metà spoglio e sale al 40%

A circa metà spoglio delle presidenziali di Taiwan, William Lai si rafforza e sale al 40% dei voti validi. Il candidato del Partito democratico progressista (Dpp), secondo il conteggio non ufficiale di Formosa Tv, ha raccolto finora un totale 3,2 milioni di voti.

Staccato al 32,7%, Hou Yu-ih, in corsa per i nazionalisti del Kmt, con un totale di 2,6 milioni di voti, mentre il terzo candidato Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp), perde quota rispetto ai dati iniziali e scivola al 27,3% (2,2 milioni di voti).

