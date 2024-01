Taiwan, Lai in testa con il 39,25% a mezz'ora da spoglio

A mezz'ora dall'inizio delle operazioni di spoglio delle schede delle presidenziali di Taiwan e con circa 160mila schede scrutinate, William Lai, il candidato del Partito democratico progressista (Dpp), è in testa con il 39,25%, pari oltre 62mila voti.

Segue, in base ai dati diffusi da TaiwanPlus News, Hou Yu-ih, in corsa per i nazionalisti del Kmt, con una percentuale del 31,27% (49.578 voti), tallonato dal terzo incomodo Ko Wen-je del Partito popolare (Tpp) con 29,48% (46.754 voti).



