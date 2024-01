Brunei, al culmine la festa per le nozze del principe influencer

Il più hollywoodiano dei principi di un sultanato islamico si prepara al momento culminante delle celebrazioni per il suo matrimonio, previsto per domenica con ben dieci giorni di festeggiamenti. Abdul Mateen, principe del Brunei, e la fidanzata, la commomner Anisha Isa Kalebiccon, saranno i protagonisti di una faraonica cerimonia nell'immenso palazzo Nurul Iman di 1.788 stanze, a sud est della capitale Bandar Seri Begawan. Il principe 'influencer', 32 anni, è il decimo figlio del sultano Hassanal Bolkiah, 77 anni, ed è quindi improbabile che succeda al padre come re del piccolo Paese asiatico dalle immense ricchezze.

Ma, dicono gli analisti, il suo profilo da idolo di Instagram, risponde alla necessità di svecchiamento del sultanato e, soprattutto, a far dimenticare scandali e censure internazionali da cui è stata colpita la monarchia assoluta di stampo islamico. "Una boccata d'aria fresca", lo hanno definito i follower. Una foto postata sui social il 31 dicembre mostra Mateen con vestiti occidentali, in camicia bianca col colletto aperto sotto un blazer scuro, con la fidanzata in tailleur pantalone e senza hijab.

Un messaggio che sembra essere parte di uno sforzo per dare un'immagine più moderna ai 450mila sudditi del piccolo Stato del Borneo, nel Sud-est asiatico, e per rendere la famiglia reale un po' più lontana dai feroci litigi degli anni novanta tra il sultano e il fratello minore playboy e il contraccolpo globale quando la sharia è stata aggiunta al suo codice penale, consentendo la morte per lapidazione e l'amputazione degli arti per alcuni reati.

Ora i grandiosi festeggiamenti, e le centinaia di migliaia di like sui social, potrebbero oscurare i ricordi in favore di questo principe che posta immagini che lo mostrano mentre vola su jet da combattimento, guida motoscafi e posa a torso nudo dopo gli allenamenti.



