Yemen: Cina, 'preoccupati dopo attacchi ai ribelli Houthi'

La Cina ha espresso "preoccupazione" per gli attacchi coordinati effettuati nella notte da Usa e Gran Bretagna contro i ribelli Houthi nello Yemen. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sollecitando "tutte le parti ad evitare che il conflitto possa espandersi". Pechino, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, "è preoccupata per l'escalation delle tensioni nel mar Rosso e invita le parti rilevanti a mantenere la calma e ad esercitare moderazione per prevenire un ulteriore allargamento del conflitto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA