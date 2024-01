Pakistan: 6 agenti morti,22 feriti in attacco vicino Afghanistan

Almeno 6 poliziotti sono rimasti uccisi e altri 22 hanno riportato ferite quando il mezzo sui cui viaggiavano è stato colpito da un ordigno rudimentale nel distretto di Bajaur, nel distretto tribale di Bajaur della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine con l'Afghanistan.

Secondo l'ufficio di polizia distrettuale, i poliziotti a bordo del veicolo erano in viaggio verso varie località del distretto di Bajaur per l'invio di vaccini antipolio.

L'incidente è avvenuto quando il veicolo è stato colpito da un ordigno esplosivo nella zona di Manumd del distretto. Funzionari della polizia e del dipartimento sanitario di Bajaur hanno confermato le vittime, fornendo le informazioni all'Ansa via telefono dalla regione.

"Dieci feriti gravi sono stati trasferiti a Peshawar, mentre 12 sono in cura presso il District Headquarters Hospital di Bajaur", ha dichiarato il dottor Muhammad Khan.

Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA