In Cina una legge per aumentare nazionalismo in scuole e uffici

La Cina vara una legge entrata, in vigore dall'inizio di questa settimana, per "rafforzare l'unità nazionale", imponendo che l'amore per la nazione e per il Partito comunista cinese al potere sia incorporato nel lavoro e nello studio per tutti, dai bambini più piccoli ai lavoratori e ai professionisti di tutti i settori.

La norma - spiega la Cnn - è parte di una strategia portata avanti da anni nel Dragone per intensificare "l'educazione nazionalista" e ha lo scopo di aiutare la Cina a "unificare i pensieri" e "raccogliere la forza del popolo per la grande causa della costruzione di un Paese forte e del ringiovanimento nazionale", ha detto il mese scorso un funzionario della propaganda cinese in una conferenza stampa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA