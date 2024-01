Terremoto in Giappone, una 80enne estratta viva dalle macerie

Una donna di 80 anni e è stata tirata fuori viva dalle macerie della sua casa crollata in Giappone, 72 ore dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il versante centro-occidentale del Paese a Capodanno. Lo riferisce la Bbc on line.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana era rimasta intrappolata al piano terra della sua casa dopo il terremoto.

L'agenzia di stampa statale ha mostrato il video della donna salvata dalla sua casa nella città di Wajima mentre si avvicina la finestra di tempo delle 72 ore, entro la quale si riducono le possibilità di ritrovare persone ancora in vita sotto le macerie. Il bilancio delle vittime è di 84, ma molte persone sono rimaste intrappolate sotto le loro case crollate, soprattutto nelle città di Suzu e Wajima.

Decine di migliaia di residenti sono ancora senza elettricità e acqua, mentre centinaia rimangono isolati dagli aiuti a causa delle frane e delle strade bloccate.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha fatto sapere oggi che finora sono state salvate 150 persone e che i soccorritori continueranno con i loro sforzi su vasta scala per salvarne il maggior numero possibile.



