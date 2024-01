Quattro accoltellati in metro a Tokyo, fermata una donna

Quattro persone sono state accoltellate su un treno in una fermata alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese Tokyo, e portate in ospedale. Lo riporta SkyNews su X citando quanto riferito dalla polizia locale all'emittente pubblica Nhk.

Il treno sulla linea circolare Yamanote è stato sospeso a causa di "problemi" alla stazione di Akihabara, ha scritto la East Japan Railway Company su X. Secondo Nhk è stato riferito che una donna brandiva un coltello su un treno alla stazione di Akihabara. Secondo l'emittente, la donna è stata presa in custodia e la polizia metropolitana sta indagando.



