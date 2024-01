Thailandia e Cina hanno deciso di abolire l'obbligo del visto per i rispettivi cittadini da marzo.

Lo ha annunciato il primo ministro thailandese Srettha Thavisin.

La Thailandia - ricorda la Bbc - ha revocato i visti per i cittadini cinesi a settembre nel tentativo di aumentare gli arrivi turistici contribuendo alla ripresa degli arrivi in una fase in cui stava perdendo flussi dalla Cina.



