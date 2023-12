Cnn, 'Cina mette il bavaglio social agli analisti di business'

Alcuni dei più importanti analisti di business cinesi sono stati sottoposti a restrizioni sui social media cinesi che sembrano progettate per limitare la loro capacità di commentare i mercati azionari in difficoltà e l'economia in affanno del Paese. Lo scrive la Cnn, riportando che almeno sei analisti non possono caricare nuovi post o acquisire nuovi follower sulle popolari piattaforme di social network del Dragone, secondo le pagine dei loro account esaminate dal network americano.

Uno di loro è Liu Jipeng, consigliere del governo cinese, che recentemente ha chiesto agli investitori al dettaglio del Paese di astenersi dall'investire nel mercato azionario. Non pubblica post sui social dall'inizio di dicembre e gli utenti non possono più seguire il suo account. Quando la Cnn ha provato a seguire i suoi profili sulle app cinesi Douyin e Toutiao, è comparsa la seguente dichiarazione: "Questo utente non può essere seguito a causa di violazioni delle regole della piattaforma".

Prima delle restrizioni, questi esperti di business erano noti per esprimere opinioni schiette sullo stato della seconda economia più grande del mondo. E più volte i social media cinesi hanno messo a tacere i critici delle autorità e delle politiche del Dragone.

La mossa ha coinciso con un'importante conferenza ospitata all'inizio di questo mese dal presidente Xi Jinping per discutere obiettivi economici e politiche per il prossimo anno.

Secondo un resoconto dell'incontro pubblicato la scorsa settimana, il Partito Comunista al potere ha deciso di "rafforzare la propaganda economica e la guida dell'opinione pubblica e promuovere una narrativa positiva sulle brillanti prospettive dell'economia cinese".



