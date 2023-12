Kim, missile intercontinentale un avvertimento agli Usa

Il lancio del missile un missile balistico intercontinentale (Icbm) a combustibile solido Hwasong-18 ha mostrato quale opzione la Corea del Nord prenderebbe "qualora Washington prendesse una decisione sbagliata". E' l'avvertimento del leader Kim Jong-un agli Usa, all'indomani della riuscita dell'operazione che ha permesso di testare un'altra evoluzione degli armamenti di Pyongyang.

Il lancio è stato effettuato per "adottare un potente avvertimento in vista della grave situazione in cui la minaccia militare anti-Nord delle forze ostili sta diventando sempre più palese e pericolosa", ha riferito l'agenzia Kcna, in un dispaccio.



