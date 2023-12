Cina, da Usa e Gb manovra politica sul caso di Jimmy Lai

La Cina ha criticato con durezza Usa e Gran Bretagna per le dichiarazioni di sostegno e le richieste di rilascio di Jimmy Lai, il magnate e attivista pro-democrazia di Hong Kong, il cui processo è iniziato oggi nell'ex colonia sulle accuse di "collusione con forze straniere" in violazione della legge sulla sicurezza nazionale - che potrebbero mandarlo in prigione a vita. "Le osservazioni di Usa e Gb sul caso sono in grave violazione dello stato di diritto, costituiscono una palese manovra politica e un esempio della politica dei doppi standard", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel briefing quotidiano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA