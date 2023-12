Australia: coccodrillo nuota in città,aerei sommersi dalla piena

(. 'Australia: ciclone Jasper, inondate...', delle 7,35) Un coccodrillo che nuota in città, gli aerei sulle piste dell'aeroporto sommersi dall'acqua, persone in fuga su imbarcazioni: sono alcune delle immagini che arrivano da Cairns, città australiana del nord, dove le inondazioni provocate dal ciclone tropicale Jasper hanno portato all'evacuazione di migliaia di persone. Lo scrive la Bcc pubblicando le immagini delle devastazioni e del coccodrillo trascinato dalla piena per le vie cittadine. Nelle ultime ore Cairns ha registrato la caduta di più di 2 metri di pioggia, il governatore del Queensland Steven Miles ha dichiarato che il disastro è "il peggiore che si ricordi" nella zona. Alcuni malati non hanno potuto essere evacuati da un ospedale locale a causa delle condizioni meteorologiche e i pazienti hanno trascorso la notte sul tetto della struttura sanitaria. Cairns è una località turistica molto nota poichè all'aeroporto locale arrivano da tutto il mondo i turisti diretti alla Grande barriera corallina, specialmente nel periodo delle festività natalizie.



