Delhi, apre domani il Pet festival, alla sua quarta edizione

Apre domani a Delhi la quarta edizione della Pet Fest, fiera festival dedicata agli animali da compagnia e ai loro padroni.

Il programma della Pet Fed prevede concorsi e sfilate per scegliere i cani e gatti più belli e ben educati, giochi speciali per gli animali, brevi corsi di addestramento, ampi spazi in cui lasciare che i cani si scatenino liberamente, oltre a decine di spazi commerciali che propongono le ultime novità in tema di alimentazione, accessori, prodotti per l'igiene di cani e gatti. Il festival prevede anche vari momenti informativi, con esperti che spiegheranno ai padroni come costruire il miglior rapporto possibile con il loro amico a quattro zampe.

Il festival, ideato dall'imprenditore Akshay Gupta nel 2014 a Bengaluru, che da allora ha visto una edizione ogni anno, si è poi trasferito a Mumbai e a Delhi; negli ultimi mesi il Pet Fest si è tenuto anche a Hyderabad, Pune e Chandigarh.

La scelta di vivere con un animale domestico si sta diffondendo con rapidità nelle metropoli indiane tra le famiglie della classe media e alta, per le quali spesso un animale da compagnia di una rara razza rappresenta uno status symbol; nelle città si registra un boom dei negozi che offrono prodotti per i pet, sino a pochi anni fa rarissimi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA