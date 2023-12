India, tempio di Ram porta il boom immobiliare ad Ayodhya

È boom dei prezzi immobiliari ad Ayodhya, la città indiana nello stato dell'Uttar Pradesh, dove il 22 gennaio verrà inaugurato l'atteso tempio dedicato al dio Rama, una delle principali divinità induiste. Secondo le valutazioni degli operatori, nell'arco di 15 chilometri dall'area in cui sta per essere ultimato il tempio, i prezzi dei terreni sono aumentati del 110% negli ultimi mesi.

La prossima inaugurazione, che porterà nell'altrimenti tranquilla cittadina milioni di visitatori ogni anno, ha dato il là anche alla ricostruzione e all'abbellimento dell'aeroporto.

Rajeev Kulshrestha, responsabile degli aeroporti dello stato, ha detto che i lavori vanno di pari passo con quelli del tempio.

Il tempio è costruito nel luogo in cui si trovava la moschea Babri Masjid, rasa al suolo nel 1922 in un assalto di integralisti indù, che affermano che esattamente quello sia il luogo di nascita del dio. Dopo una disputa trentennale tra induisti e musulmani, la Corte Suprema ha deciso che il terreno andasse assegnato agli induisti.



