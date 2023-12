Cop28, nuova bozza accordo, salta 'uscita da fossili'

"Abbiamo ancora molto da fare" per raggiungere un accordo. Lo ha detto il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber ai delegati a Dubai dopo la diffusione della sua bozza da sottoporre alle 197 Parti più l'Unione europea. "Sapete cosa rimane per l'accordo e sapete che voglio abbiate la massima ambizione su tutti i temi compreso il linguaggio sui combustibili fossili" ha aggiunto Al Jaber. "Questa è la mia proposta, ora fate voi, la mia porta resta aperta". Così il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber in riunione plenaria ai delegati dei 197 Paesi più l'Unione europea, dopo la diffusione della sua bozza di accordo. Il testo trova molti scontenti mentre per l'approvazione e per raggiungere l'accordo occorre il consenso unanime.

Una nuova bozza di accordo, ridotta da 27 a 21 pagine, è stata diffusa dalla presidenza della Cop28 in corso a Dubai. La bozza del "Primo Global stocktake" riconosce la necessità "di una riduzione profonda, rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza". Non è più citata la parola "uscita" dai combustibili fossili mentre resta l'indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppio dell'efficienza energetica al 2030.

Il testo proposto dalla presidenza della Cop28 per raggiungere un accordo esorta le parti ad "accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra le altre, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione, comprese la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, e la produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio, in modo da potenziare gli sforzi verso la sostituzione delle tecnologie fossili 'unabated' nei sistemi energetici".

"Phase out non vuol dire uscita allo stesso tempo di tutti" dai combustibili fossili. "L'importante è che sia compatibile con emissioni zero al 2050 e in linea con 1,5" di aumento della temperatura media globale entro fine secolo rispetto al periodo pre industriale. Così il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha risposto a chi gli ha chiesto se si potrebbe considerare un fallimento un accordo alla Cop28 senza la citazione dell'uscita dai combustibili fossili.

"Si può e si deve fare di più. Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina. Serve uno sforzo ulteriore per un testo più ambizioso". È quanto ha dichiarato il ministro dell'Ambiento e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al termine della riunione di coordinamento dei ministri dell'Unione Europea, in seguito alla diffusione della bozza di documento diffuso a Dubai dalla presidenza della Cop28.

Isole Marshall, non firmiamo nostra condanna a morte

"La Repubblica delle Isole Marshall non è venuta qui per firmare la nostra condanna a morte. Siamo venuti qui per lottare per l'1,5°C e per l'unico modo per realizzarlo: l'uscita graduale dei combustibili fossili". Così John Silk, ministro delle Risorse naturali della Repubblica delle Isole Marshall sulla bozza di testo di accordo presentata dalla presidenza alla Cop28. "Ciò che abbiamo visto oggi è inaccettabile - ha aggiunto Silk -. Non andremo in silenzio nelle nostre tombe acquatiche. Non accetteremo un risultato che porterà alla devastazione del nostro Paese e di milioni, se non miliardi, di persone e comunità più vulnerabili".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA