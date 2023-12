Cina e Singapore mirano alla connettività aerea pre-covid 19

Con l'obiettivo di ripristinare il traffico aereo e i viaggi ai livelli pre-COVID-19, Cina e Singapore hanno deciso di stabilire un accordo reciproco di esenzione dal visto di 30 giorni. Tale accordo entrerà in vigore a partire dal 2024. I flussi di persone tra i due paesi sono migliorati e la connettività aerea si sta avvicinando ai livelli pre-Covid, ha affermato giovedì (7 dicembre) il vice primo ministro Lawrence Wong durante il 19mo Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale a Tianjin, in Cina.



