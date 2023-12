Imbarcazione filippina speronata dalla Guardia costiera cinese

Una imbarcazione filippina impegnata in una missione di rifornimento è stata speronata da una nave della Guardia costiera cinese. È la denuncia della Guardia costiera filippina, in quello che è soltanto l'ultimo episodio di questo tipo nell'area contesa del Mar Cinese Meridionale.

Jay Tarriela, portavoce della Guardia costiera per il Mar delle Filippine occidentali, ha dichiarato su X che una nave cinese ha anche sparato con cannoni ad acqua contro tre navi filippine coinvolte nella missione di rifornimento, causando "gravi danni al motore" a una delle imbarcazioni.



