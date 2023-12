Giappone: treno decorato con i disegni del manga Detective Conan

Un intero treno decorato con i disegni di Gosho Aoyama ispirati a 'Detective Conan', il terzo manga più venduto di sempre, con oltre 270 milioni di copie. La popolarità senza confini della serie ha portato l'organizzatore del progetto - la Chizu Express Co, in collaborazione con l'operatore ferroviario West Japan e la prefettura di Tottori - ad allestire la tratta del treno Super Hakuto fino alle città di Kobe, Osaka e Kyoto tramite la linea Keihanshin, non solo nella cura delle carrozze, ma anche attraverso la personalizzazione delle stazioni ferroviarie in cui farà tappa il convoglio.

Attraverso la promozione del servizio la regione intende incrementare il flusso del turismo domestico e la presenza dei visitatori dall'estero, in anticipazione dell'organizzazione dell'Expo di Osaka nel 2025, che coinciderà con l'apertura del Museo di Arte della prefettura, nella primavera dello stesso anno. Detective Conan (titolo originale Meitantei Conan) è stato pubblicato per la prima volta nel Paese del Sol Levante all'inizio del 1994 sulla rivista Weekly Shonen Sunday.

Nel corso degli anni la serie che si distingue per l'originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga, è stata tradotta in oltre 20 lingue e trasmessa in Italia in TV a partire dal 2002. I disegni e i modelli dei personaggi di Aoyama, a cui è stato dedicato un museo in loco e il centro di attrattive Gosho Aoyama Manga Factory, hanno anche dato il nome all'aeroporto di Tottori, nella prefettura anonima, conosciuta per le famose dune di sabbia, una superficie che si estende per oltre 30 chilometri quadrati e che costituisce l'unico deserto del Giappone.



