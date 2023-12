Corea Sud amplia cooperazione su semiconduttori con vari Paesi

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato all'AFP che Seul intende intensificare la cooperazione nel settore dei semiconduttori con i paesi occidentali, poiché il settore è colpito dalle turbolenze geopolitiche della concorrenza USA-Cina.

La Corea del Sud prevede di "incrementare in modo significativo la cooperazione nel settore dei semiconduttori con paesi importanti come i Paesi Bassi, gli Stati Uniti e il Giappone in futuro", ha detto Yoon prima della sua visita di stato nei Paesi Bassi lunedì.



