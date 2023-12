Vietnam: 660mila visitatori al parco Phong Nha - Ke Bang

Il parco nazionale Phong Nha - Ke Bang, dal 2003 patrimonio naturale mondiale Unesco, situato nella provincia di Quang Binh, nel Vietnam centrale, ha accolto nel 2023 più di 662.000 visitatori, di cui 83.000 internazionali, per un gettito complessivo di più di 11 milioni di dollari.

Secondo quanto riferito dal consiglio di amministrazione del parco e riportato su Vietnam Plus i risultati raggiunti sono da riferire alle varie misure adottate, tra cui l'ideazione di nuovi prodotti e servizi turistici come il tour della grotta Ba, o quello notturno della grotta Phong Nha con il lago di Xuyen Son Ho, situato a 4.500 metri di profondità. E' prevista a breve l'apertura della grotta di Tien Son.

Il parco nazionale Phong Nha - Ke Bang, che copre oltre 123.000 ettari, ospita habitat terrestri e acquatici, foreste primarie e secondarie, siti di rigenerazione naturale e fitte foreste tropicali, ed è ricco di grotte grandi, spesso spettacolari e scientificamente significative, tra cui Son Doong, la grotta più grande del mondo.



