Record di aggressioni di orsi in Giappone, 212 da aprile

Record di aggressioni di orsi in Giappone: dall'aprile scorso sono state 212, di cui 30 nel solo mese di novembre. Sono le sei le persone morte, riporta il Guardian citando i dati del ministero dell'Ambiente diffusi dall'emittente nipponica Nhk.

Il numero complessivo dei feriti è di 200 ben superiore al precedente record di 158 dei 12 mesi precedenti.

L'incremento è legato - spiegano gli esperti - alla scarsità di cibo che spinge gli animali sempre più verso i luoghi frequentati dagli umani e che sta facendo ritardare l'abituale periodo in cui vanno in letargo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA