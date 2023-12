Spari contro un pullman nel nord del Pakistan, almeno 9 morti

Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro un pullman in viaggio nel nord del Pakistan, che è sbandato ed ha urtato un camion, prendendo fuoco e causando la morte di almeno nove persone, fra cui due militari in borghese.

Lo dicono fonti locali.

L'attacco è avvenuto nei pressi di Chilas, lungo la Karakorum Highway, tortuosa e pericolosa strada che corre lungo l'Indo che collega il Pakistan alla Cina attraverso l'omonima catena montuosa, nel tratto fra Gilgit e la città di Rawalpindi, dov'era diretto il bus. "In seguito agli spari l'autobus è andato fuori controllo ed ha urtato frontalmente un camion che proveniva dalla direzione opposta, facendo prendere fuoco ad entrambi i mezzi. Fra i morti ci sono anche i due conducenti, ha spiegato Arif Ahmed Khan, funzionario locale del governo di Islamabad.

La regione montuosa di Gilgit-Baltistan è divisa al suo interno da sporadiche violenze settarie fra le comunità musulmane sunnita e sciita.



