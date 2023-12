India, al Bjp 3 Stati su 4, dura sconfitta per partito Congresso

In India il Bjp, il partito del premier Narendra Modi, ha conquistato un'ampia maggioranza in tre dei quattro stati indiani che hanno votato il mese scorso, strappandoli al Partito del Congresso, che li governava. I risultati di Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh e Telangana sono stati resi noti oggi dalla Commissione Elettorale indiana.

Domani saranno contati i voti espressi in Mizoram, l'altro stato in cui si è votato in novembre.

Il premier Modi ha ringraziato gli elettori "mi inchino ai milioni di cittadini che hanno confermato la fiducia nel nostro governo". I dirigenti del partito del Congresso, arrivato primo solo nello stato del Telangana, hanno riconosciuto la pesante sconfitta.

Rahul Gandhi ha detto "accettiamo con umiltà il responso degli elettori. Continueremo la battaglia ideologica". Il Presidente Mallikarjun Kharge ha definito il risultato "molto deludente" e ha detto che il partito si preparerà alla competizione per le elezioni generali della prossima primavera assieme agli alleati della coalizione INDIA.



