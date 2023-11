India, militari scavano a mano il tunnel per salvare i 41 operai

- SILKYARA, 27 NOV - Gli ingegneri militari indiani si sono preparati oggi per scavare a mano gli ultimi metri del tunnel verticale realizzato per raggiungere i 41 lavoratori intrappolati nella galleria in costruzione crollata 16 giorni fa.

Nell'operazione di salvataggio rallentata da ripetuti contrattempi, i soldati intendono utilizzare la cosiddetta tecnica di "estrazione a tana dei topi", scavando a mano per eliminare le rocce e le macerie friabili nei restanti nove metri restanti, mentre le temperature nella remota località montuosa dello stato himalayano dell'Uttarakhand si sono abbassate radicalmente.

La settimana scorsa, gli ingegneri che lavoravano per guidare un tubo metallico orizzontalmente attraverso 57 metri di roccia e cemento si sono imbattuti in travi metalliche e veicoli da costruzione sepolti nella terra, spezzando una gigantesca trivella. "Le parti rotte della trivella bloccata all'interno del tunnel sono state rimosse", ha detto oggi all'Afp Abhishek Ruhela, funzionario locale. "Si stanno facendo i preparativi per iniziare i lavori di perforazione manuale", ha aggiunto.



