Taiwan, opposizioni pro-Cina divise alle presidenziali

Salta l'ipotesi di alleanza alle presidenziali del 13 gennaio di Taiwan tra le due principali forze d'opposizione pro-Cina che avrebbe reso probabile la loro vittoria sul democratico William Lai. I candidati Hou Yu-ih, dei nazionalisti del Kmt, e Ko Wen-je, del Partito popolare di Taiwan, non sono riusciti a formare il ticket arrivando ad accusarsi per il fallimento delle trattative nel dibattito pubblico di giovedì. Oggi, ultimo giorno utile per depositare le candidature, Ko ha designato come vice la parlamentare Cynthia Wu, mentre Hou ha scelto Jaw Shaw-kong, presidente di Broadcasting Corp of China, secondo i media dell'isola.



