Louis Vuitton vuole gestire il treno di lusso Hanoi-Ho Chi Minh

Secondo quanto riporta il quotidiano Vietnam Express, l'ambasciatore francese in Vietnam, Olivier Brochet, ha comunicato al ministro dei trasporti vietnamita Nguyen Van Thang la proposta di Louis Vuitton e di altri marchi di moda francesi di ristrutturare vecchie carrozze ferroviarie e di gestire un servizio di lusso sulla tratta Hanoi - Ho Chi Minh City, giudicata dalla piattaforma turistica Lonely Planet tra gli otto viaggi in treno più incredibili del mondo.

Il governo francese ha inoltre approvato uno studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'iconico ponte Long Bien di Hanoi, costruito dalla società francese Daydé & Pillé nel 1903.



