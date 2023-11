La Cina elimina i visti da diversi Paesi Ue, anche l'Italia

La Cina ha deciso di sperimentare una nuova politica di ingresso esente dal visto della durata di 15 giorni per i cittadini titolari di passaporto ordinario provenienti dai principali Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Olanda e Spagna, nonché dalla Malesia, per quanto riguarda l'Asia. La misura sarà operativa a partire dal primo dicembre prossimo fino a 30 novembre 2024, in base a quanto è stato annunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante il briefing quotidiano.

La misura, ha spiegato Mao, è stata decisa per "facilitare lo scambio tra cinesi e stranieri, favorire uno sviluppo di alta qualità e un'apertura di alto livello" del Paese verso l'esterno. A tal proposito, l'iniziativa è espressione di "una politica unilaterale di esenzione", in base alla quale i cittadini dei Paesi beneficiari "possono entrare in Cina per affari, turismo, visite a parenti e amici" oppure solo per il semplice transito "per non più di 15 giorni senza la necessità di applicazione formale". Attualmente, la gran parte dei viaggiatori ha bisogno di un visto per entrare in Cina, mentre tra i rari esempi di esenzione figurano i cittadini di Singapore e del Brunei, che allo stato possono contare su un periodo free visa di 15 giorni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA