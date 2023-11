India: soccorritori tunnel ai media, 'non create aspettative'

"Invitiamo i media a non creare aspettative sul momento dell'uscita dal tunnel dei 41 operai intrappolati nel tunnel": lo ha detto poco fa in un incontro con i giornalisti il generale Syed Ata Hasnain, membro della National Disaster Management Authority, spiegando che da ieri non è stato fatto alcun progresso nel movimento della trivella a spirale utilizzata per liberare gli uomini imprigionati nello stato indiano dell'Uttarakhand da 14 giorni.

"Usiamo tutte le risorse possibili per farli uscire, ma ci sono ancora 14 metri di detriti che separano gli operai dal ritorno alla libertà. Stiamo dando tutti il massimo, in uno sforzo collettivo che vede collaborare le agenzie del governo centrale, gli stati, varie aziende del settore e privati che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro risorse tecniche. Ci auguriamo di concludere l'operazione entro oggi, ma non vogliamo alimentare illusioni. Uno degli ingredienti del successo dell'operazione di soccorso è la pazienza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA