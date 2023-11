Cina, elettori Taiwan sapranno scegliere tra guerra e pace

L'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese ha invitato il popolo di Taipei "a fare la scelta giusta tra pace e guerra" dopo che i partiti di opposizione non hanno trovato l'intesa sul candidato congiunto alle elezioni presidenziali di gennaio 2024 da opporre al Partito democratico progressista. "La Cina rispetta l'attuale sistema sociale di Taiwan e spera che i risultati elettorali del prossimo anno contribuiscano a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto e a promuovere il ritorno delle relazioni sulla via dello sviluppo pacifico", ha detto in una nota il portavoce dell'Ufficio Chen Binhua.



