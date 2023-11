Vietnam: inaugurato nuovo centro recupero orsi di Animals Asia

In Vietnam, presso il Parco Nazionale di Bach Ma, nella provincia centrale di Thua Thien - Hue, è stato inaugurato venerdì il secondo centro di recupero degli orsi della Animals Asia Foundation, come riporta Vietnam News.

L'organizzazione ambientalista, che dal 2006 ha salvato nel paese 267 orsi, con la collaborazione del dipartimento di Protezione forestale del Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita, ha dato il via nel 2022 alla costruzione di un centro che comprende anche un ospedale veterinario, un tassello in più per contrastare la produzione della bile di orso, che secondo la medicina tradizionale ha effetti curativi.

Animals Asia Vietnam ha denunciato la presenza di più di 300 esemplari allevati illegalmente nelle fattorie di tutto il paese, ed ha lanciato una campagna con l'hashtag "#nobearleftbehind" con l'obiettivo di salvare tutti gli orsi tenuti in cattività in Vietnam.



