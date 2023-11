Corea Nord, Usa si abituino ai nostri rapporti con Russia

La Corea del Nord ha criticato i recenti commenti del segretario di Stato americano Antony Blinken, molto critici sulle relazioni di Pyongyang con Mosca, perchè "non farebbero altro che aumentare la pericolosa tensione politica e militare" nella penisola, mentre gli Usa "dovrebbero abituarsi alla nuova realtà delle relazioni tra la Corea del Nord e la Russia". Blinken, recatosi a Seul in settimana dopo la ministeriale Esteri del G7 a Tokyo, aveva parlato di legami militari tra Pyongyang e Mosca "crescenti e pericolosi" e aveva esortato Pechino, il principale alleato del Nord, a frenare "le azioni pericolose" dello Stato eremita.

Le osservazioni "irresponsabili e provocatorie" del segretario di Stato Usa "non fanno altro che intensificare la pericolosa tensione politica e militare nella penisola coreana e nella regione - ha commentato oggi il ministero degli Esteri di Pyongyang, in un dispaccio dell'agenzia Kcna -. Non importa quello che dicono gli altri, le relazioni amichevoli e di cooperazione tra la Corea del Nord e la Russia che aspira all'indipendenza, alla pace e all'amicizia diventeranno sempre più forti". Alleati storici, Pyongyang e Mosca sono soggetti a sanzioni internazionali a causa, rispettivamante, dei piani militari nucleari e missilistici, e dell'invasione dell'Ucraina. La loro crescente cooperazione militare è stata fonte di timori soprattutto dopo il vertice di settembre tra il leader Kim Jong-un e il capo del Cremlino Vladimir Putin. Seul ha riferito di recente che Pyongyang ha inviato più di un milione di munizioni di artiglieria per sostenere la guerra di Mosca in Ucraina in cambio di aiuti sulla tecnologia satellitare, negli sforzi per mettere in orbita il suo primo satellite spia militare. Dopo Blinken, che a Seul ha incontrato il presidente Yoon Suk-yeol e l'omologo Park Jin, è prevista in Corea del Sud la visita del capo del Pentagono Lloyd Austin che già lunedì vedrà la sua controparte.

