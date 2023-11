Il premier australiano in visita in Cina sigilla il disgelo

Il primo ministro australiano Anthony Albanese, arrivato oggi in Cina per un viaggio di quattro giorni, segno del riscaldamento delle relazioni bilaterali dopo anni più tumultuosi a causa delle controversie economiche e politiche si è detto "felice di essere a Shanghai".

La sua è la prima visita in Cina di un primo ministro australiano dal 2016", ha precisato Albanese su X, in un post accompagnato dalle foto del suo arrivo. "Non vedo l'ora di continuare il dialogo tra i nostri due Paesi nei prossimi giorni", ha aggiunto.

Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato ieri che Albanese avrebbe incontrato i leader cinesi e che avrebbe "avuto uno scambio approfondito di opinioni su questioni bilaterali", internazionali e regionali.

"La Cina è pronta a lavorare con l'Australia per rendere questa visita un'opportunità per rafforzare la comunicazione, aumentare la fiducia reciproca, espandere la cooperazione, approfondire l'amicizia e incoraggiare il miglioramento continuo... le relazioni bilaterali", ha detto ai giornalisti il ;;portavoce del ministero cinese Wang Wenbin. "Una relazione sana e stabile tra Cina e Australia soddisfa gli interessi fondamentali dei due Paesi e dei due popoli", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA