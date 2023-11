Green Economy Forum 2023, collaborazione tra Vietnam e Europa

Più di 700 partecipanti provenienti da aziende, organismi internazionali e agenzie governative hanno animato ieri ad Hanoi il Green Economy Forum 2023, organizzato dalla Camera di commercio europea in Vietnam (Eurocham) con l'obiettivo di promuovere la transizione verde del paese.

Sono intervenuti il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh, il vicepresidente esecutivo della commissione europea al Commercio Valdis Dombrovskis e il primo ministro olandese Mark Rutte, oltre all'ambasciatore dell'Unione europea in Vietnam Julien Guerrier e al presidente di Eurocham Gabor Fluit.

Il primo ministro Chinh ha posto le energie rinnovabili e la trasformazione digitale al centro delle collaborazioni tra Vietnam e Europa, così come ha fatto anche Dombrovskis, che ha anche sottolineato l'importanza del Green Deal approvato dall'Unione europea e dell'Accordo di libero scambio tra i due paesi (Evfta).

"Stiamo lavorando a stretto contatto con la comunità imprenditoriale vietnamita, in particolare quella tessile, della pelletteria, delle scarpe e dei prodotti ittici, per introdurre tecnologie verdi e facilitare il processo di transizione vietnamita" ha commentato Fluit.

All'evento hanno partecipato anche il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Le Minh Hoan, la viceministra della Pianificazione e degli investimenti Nguyen Thi Bich Ngoc, e il viceministro dell'Industria e del commercio Do Thang Hai.



