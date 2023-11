India: nel 2022 morte 170mila persone in incidenti stradali

Quasi 170mila persone sono morte in incidenti stradali in India nel 2022, ovvero una media di 462 al giorno i 19 ogni ora: lo ha reso noto il ministero dei Trasporti, aggiungendo che i feriti sono stati 443mila.

Il paese, che vede appena l'1% del totale del traffico globale dei veicoli è contemporaneamente quello al mondo con il più alto numero di morti in incidenti stradali.

Il ministero ha sottolineato che l'anno scorso il numero delle vittime è aumentato del 9,4% rispetto al 2021, anno che già segnava un incremento dell'11,9% sul 2020.

Secondo le autorità, in 7 casi su 10 gli incidenti sono imputabili all'elevata velocità e più della metà delle vittime sono pedoni, ciclisti o motociclisti: l'84% ha un'età tra 18 e 60 anni. Lo Stato che conta il maggior numero di incidenti è il Tamil Nadu, seguito dal Madhya Pradesh.

Secondo un recente studio della World Bank, gli incidenti stradali costano all'economia indiana tra il 5% e il 7% del prodotto interno lordo ogni anno.



