Taiwan, 35 jet e 15 navi militari cinesi intorno all'isola

Sono 35 gli aerei e 15 le navi militari rilevati intorno a Taiwan dalle 6 locali (mezzanotte in Italia): lo ha riferito il ministero della Difesa dell'isola. Le forze armate taiwanesi "hanno monitorato la situazione" e allertato Aeronautica, Marina e sistemi missilistici terrestri per seguire le attività cinesi. In una nota, che ha segnalato la forte ripresa delle operazioni militari della Cina, il ministero ha aggiunto che 23 aerei (tra cui sei J-10) hanno tagliato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione aerea di difesa (Adiz) a nord, nordest, sudest e sudovest, a circondare l'isola.



