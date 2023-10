Xi incontra Orban, da Ungheria sostegno alla Belt and Road

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso apprezzamento al premier ungherese Victor Orban per "aver a lungo aderito a una politica amichevole verso la Cina" e per "aver sostenuto attivamente la costruzione congiunta della Belt and Road Initiative", la Nuova Via della Seta che festeggia quest'anno il decennale. Le parti, ha detto Xi nel bilaterale di Pechino a margine del terzo forum Bri che questa sera avrà la cena di gala e domani la cerimonia d'apertura, "dovrebbero lavorare per completare e far funzionare nei tempi previsti la ferrovia Budapest-Belgrado". Orban è la personalità Ue di più alto livello a partecipare al forum.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA