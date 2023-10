Un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin è previsto a Pechino mercoledì a margine del forum sull'iniziativa One Belt, One Road (la Via della Seta). Lo ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. Prima i due presidenti interverranno al forum.



