Aspettando Godot diretto da Terzopoulos in tournée in Cina

Dopo il debutto modenese dello scorso gennaio e una lunga tournée in Italia, il capolavoro di Samuel Beckett "Aspettando Godot" con la regia di Theodoros Terzopoulos, il 20 e il 21 ottobre prossimi sbarca in Cina al Wuzhen Theatre Festival, grazie al sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura in Cina.

Il grande classico beckettiano, fra i drammi che hanno maggiormente segnato la storia del teatro novecentesco, scritto alla fine degli anni Quaranta e andato in scena per la prima volta al Theatre de Babylone di Parigi il 5 gennaio 1953, nelle mani dell'esperto maestro greco si trasforma in una lente per decifrare l'Altro. Si tratta di uno dei testi più celebri del "teatro dell'assurdo", che ruota attorno al dialogo sterile fra due personaggi sospesi nella condizione dell'attesa: con la sua cifra stilistica, Terzopoulos crea un vivo dialogo tra la contemporaneità e il dramma beckettiano, trattato come una lente per leggere e interpretare il presente, tra le sue profonde contraddizioni e le tragiche derive. Nella sua versione, la vicenda è ambientata in un mondo in rovina, in un futuro molto prossimo in cui tutte le ferite attuali e passate appaiono acuite. In questo contesto, si apre l'interrogativo su quali siano le condizioni minime per pensare a una vita che valga la pena di essere vissuta.

"In Aspettando Godot ci sono due possibili risposte e lì intendiamo sostenere il nostro lavoro: - commenta Terzopoulos - la prima è lo sforzo di comunicare e coesistere con l'Altro, colui che ci sta di fronte, nonostante gli ostacoli, anche quando questi sembrano formidabili! Il secondo è lo sforzo di comunicare con l'Altro dentro di noi, questa zona imperscrutabile e oscura di desideri e paure represse, di sensi e istinti dimenticati, la regione dell'animale e del divino, dove nascono la follia e il sogno, il delirio e l'incubo". In questa coproduzione realizzata ERT Emilia Romagna Teatro e Fondazione Teatro di Napoli, "Aspettando Godot" è interpretata da Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, con i giovani attori Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola.



