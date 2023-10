Polizia Pechino, fermato aggressore diplomatico israeliano

La polizia di Pechino ha riferito di aver fermato il presunto autore dell'aggressione e dell'accoltellamento del diplomatico dell'ambasciata israeliana, un uomo di circa 53 anni, straniero, di cui non è stata fornita la nazionalità, segnala una breve nota. L'impiegato dell'ambasciata israeliana accoltellato si trova in ospedale, secondo quanto ha segnalato questa mattina il ministero degli Esteri israeliano.

Non è chiaro per ora il motivo dell'attacco che non è avvenuto in ambasciata che sta indagando. Va ricordato che per oggi Hamas ha chiamato alla rivolta degli arabi ovunque nel mondo e in Cisgiordania.



