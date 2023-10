Giappone: 3 funghi matsutake battuti all'asta per 5.900 euro

Non c'è crisi in Giappone tra gli estimatori dei funghi di alta fascia. La prima asta dell'anno della qualità "matsutake", considerata una specialità autunnale dell'area, con soli tre pezzi disponibili e per un peso totale di 198 grammi, ha raccolto 930.000 yen, l'equivalente di circa 5.900 euro. I tre funghi avevano una lunghezza compresa tra i 9,5 e gli 11 centimetri, e un cappello con un diametro tra i 4,5 e i 5,5 centimetri, racconta il giornale online Asahi Shimbun.

Nonostante il prezzo elevato, Ryuji Shimizu, lo chef del Kinmata, uno storico ryokan inn del luogo (la locanda tradizionale giapponese), si è detto estremamente soddisfatto dell'acquisto, dopo aver controllato lo 'speciale aroma' del fungo: "Sono molto sollevato per aver vinto l'asta, perché i clienti continuavano a chiedermi se avessimo dei matsutake prodotti localmente", spiegando che i tre funghi saranno serviti grigliati o cotti al vapore in una teiera di terracotta. La prima asta della stagione si è svolta presso il mercato di Tanba-Sasayama, nella prefettura di Hyogo, a ovest di di Tokyo, con un ritardo di circa 10 giorni dal consueto periodo, a causa del caldo estivo persistente - che tuttavia non ha intaccato "l'eccellenza dei prodotti", ha detto il responsabile del mercato, Toshiaki Iseki.

Secondo il sito locale i funghi matsutake tipici della zona hanno un aroma unico grazie alla dispersione termica che avviene durante la notte nell'area, spesso avvolta da una coltre di nebbia.



