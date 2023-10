Diverse decine di persone si sono radunate a Karachi ed in diverse città del Pakistan per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese all'indomani dell'attacco lanciato da Hamas a Gaza nel sud di Israele. Secondo le immagini diffuse dai principali media internazionali sono state bruciate per strada delle bandiere degli Stati Uniti e di Israele, mentre i dimostranti intonavano slogan a sostegno dei palestinesi



