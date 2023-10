Hong Kong, allarme per tifone Koinu, chiuse scuole e trasporti

Hong Kong ha emesso un segnale di forte allerta per tempesta, provocando la chiusura di alcuni servizi di trasporto e delle scuole, mentre il tifone Koinu ha costeggiato l'hub finanziario, portando piogge e potenti raffiche di vento. Koinu arriva solo un mese dopo che Hong Kong è stata colpita dal tifone Saola, che ha fatto scattare il massimo allarme, indicato dalla sigla "T10". Una settimana dopo, la città ha registrato le più alte precipitazioni in quasi 140 anni, inondando stazioni della metropolitana e centri commerciali e causando frane. Oggi l'osservatorio meteorologico di Hong Kong ha avvertito di forti venti e intense precipitazioni mentre Koinu si muoveva verso l'estuario del Fiume delle Perle e si prevedeva che si avvicinasse fino a 70 chilometri a sud della città prima di mezzanotte. Il tifone Koinu è stato segnalato con un livello "T8" per la maggior parte della giornata di oggi. Questo livello di allerta scatta quando la velocità massima sostenuta del vento di una tempesta raggiunge i 117 chilometri all'ora. La velocità massima del vento sostenuto di Koinu è stata osservata a 145 chilometri orari. Scuole, asili, terminal merci, traghetti e autobus hanno sospeso le operazioni per la giornata.



