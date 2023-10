Putin autorizza fornitura di uranio russo al Bangladesh

Il presidente Vladimir Putin ha autorizzato formalmente il trasferimento del primo carico di uranio russo alla centrale nucleare del Bangladesh di Rooppur.

Lo scrive la Tass.

Il Bangladesh ha ricevuto la prima spedizione di uranio per alimentare la sua centrale nucleare, un progetto finanziato dalla Russia per rafforzare la rete energetica del Paese ma complicato dalle sanzioni contro Mosca. "Oggi è un giorno di orgoglio e gioia per il popolo del Bangladesh", ha dichiarato il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina in una conferenza online con Vladimir Putin per confermare la consegna.



