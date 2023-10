Il presidente della Lombardia Fontana a Hanoi e Ho Chi Minh City

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è giunto oggi ad Hanoi, in Vietnam, in visita istituzionale, accompagnato da una delegazione di cui fanno parte anche Confindustria Lombardia, Ucimu Lombardia, le Università dell'Insubria, di Brescia, di Pavia e il Politecnico di Milano.

Fontana, accolto dall'ambasciatore d'Italia in Vietnam Marco Della Seta, ha incontrato il viceministro degli Esteri del Vietnam Do Hung Viet, e il presidente del Comitato del Popolo di Hanoi Tran Sy Thanh. In serata Fontana si è intrattenuto, presso la residenza dell'ambasciatore, con una rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana presente nel Paese. Per domani è previsto l'incontro con il primo ministro vietnamita Pham Minh Chin. La delegazione si trasferirà poi ad Ho Chi Minh City.



